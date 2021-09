Strasbourg Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole Bas-Rhin, Strasbourg À la découverte du Neubau Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

À la découverte du Neubau Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole, 18 septembre 2021 14:00, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur s.wartenberg@alsace.cci.fr

18 et 19 septembre À la découverte du Neubau * Visitez le 1er édifice civil strasbourgeois en pierre de taille achevé en 1585, siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole. Galerie commerciale, palais des congrès, hôtel de ville, puis Chambre de Commerce et d’Industrie, le Neubau a revêtu différents rôles au cours de sa tumultueuse histoire.

Les visiteurs découvriront d’abord la façade de style Renaissance, ornée de mascarons représentant une centaine de métiers différents. À l’intérieur, ils pourront admirer les salons d’apparat au décor somptueux, sur les traces du Général De Gaulle et du Pape Jean-Paul II, dont la présence hante encore les lieux. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

Gratuit. Sur inscription. Pass sanitaire et masque obligatoires. 25 participants par visite maximum.

Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole 10 place Gutenberg, 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Krutenau Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location49444433.jpg?_ts=1629965065778 03 90 20 67 68 https://www.alsace-eurometropole.cci.fr/

L’Hôtel Consulaire ou « Neubau » restauré a retrouvé toute sa splendeur d’origine : une façade Renaissance unique à Strasbourg, composée de colonnes des ordres toscan, ionique et corinthien, et d’une ornementation d’une centaine de mascarons. Ce palais de style Renaissance, édifié en 1585, conçu par l’architecte Hans Schoch, les sculpteurs Joerg Schmidt et Paul Murer, a servi pendant deux siècles d’annexe à l’ancien Hôtel de Ville voisin. Jusqu’en 1779, il servira de « Palais des Congrès », lieu d’échanges entre les corporations et les pouvoirs juridiques ou judiciaires, lieu d’accueil des marchands habitués des foires hanséatiques et rhénanes. En 1781, le « Neubau » devient l’Hôtel de Ville de Strasbourg. Saccagé en 1789, le bâtiment sera acquis en 1808 par la Chambre de commerce. Il est aujourd’hui le siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole.

