Dimanche 19 septembre, 10h30, 14h30 Sur les pas de Claire Mauriac * Balade littéraire de Saint-Symphorien au Chalet Mauriac avec Anne Duprez, guide conférencière et Christian Loustau, comédien. Le chalet Mauriac a été construit sur commande de Claire Mauriac, mère de l’écrivain. Brutalement veuve en 1887, elle cherche à créer un lieu où rassembler toute sa famille. Sans le savoir, elle offre également à son fils le terreau de son inspiration d’écrivain. Anne Duprez, auteure de Claire Mauriac, le roman d’une mère (éditions Le Festin) propose une balade thématique, à Saint-Symphorien, sur les pas de celle qui a décidé de la construction du Chalet… Le Chalet Mauriac, propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine, à Saint-Symphorien, est une résidence d’écriture programmée par ALCA, l’Agence Livre, Cinéma, Audiovisuel. *

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Pass sanitaire obligatoire. Départ de la place de l’église à Saint-Symphorien pour une déambulation contée dans le village jusqu’au Chalet Mauriac. Durée : 1h30.

Situé au cœur des landes girondines, Saint-Symphorien bénéficia de l’essor de l’exploitation des forêts de pins dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 1873, l’ouverture de la ligne de chemin de fer Le Nizan-Saint-Symphorien-Sore favorisa ainsi l’écoulement des marchandises et constitua une étape importante du développement de ce territoire. C’est dans ce contexte d’essor économique que la mère de François Mauriac, Claire Mauriac (1853-1929), fit bâtir à l’ouest du bourg, au lieu-dit Jouanet, une maison de villégiature, « un chalet style Arcachon » selon les mots de François Mauriac. Le chantier fut confié en 1889 à l’architecte Marcel Ormières (1853-1941). Lors du partage des biens de Claire Coiffard en 1927, le frère de François Mauriac, Pierre, hérita de la maison de Saint-Symphorien qu’il agrandira sur l’arrière. Le bureau à l’origine en saillie fut englobé dans un volume rectiligne pour doter le rez-de-chaussée surélevé d’une cuisine et l’étage de salles de bain. La fille de Pierre Mauriac, Catherine Cazenave, conserva la maison jusqu’en 2001, année de la vente à la Région Aquitaine (Région Nouvelle-Aquitaine depuis le 1er janvier 2016). Le chalet a fait l’objet, entre 2008 et 2012, d’importants travaux de rénovation pour permettre la création d’une résidence d’écritures numériques et contemporaines. Indissociable de l’enfance et de la jeunesse de l’écrivain, le chalet Mauriac, son parc et son environnement ont profondément marqué l’œuvre de François Mauriac qui conserva un lien affectif fort avec ces lieux. Bâti sur un plan en T massé, le chalet Mauriac de Saint-Symphorien se compose d’un étage de soubassement semi-enterré, accueillant notamment la cuisine, d’un rez-de-chaussée surélevé, où sont regroupées toutes les pièces de réception, et d’un étage occupé par quatre chambres. Un perron permet d’atteindre une petite terrasse. La maison était équipée de tout le confort nécessaire, en l’occurrence du chauffage central et de l’eau courante à chaque niveau. La maison se démarque des constructions locales par l’utilisation d’un appareillage mixte sur ses façades. Depuis les travaux entrepris à partir de 2008, le chalet propose sur quatre niveaux des bureaux, des salons, des bibliothèques, une salle de travail et des chambres. Pour en savoir plus, Inventaire Nouvelle-Aquitaine : https://inventaire.nouvelle-aquitaine.fr/dossier/68f39a51-9a35-40af-97f3-bbd907961f41

