Chaillot-Théâtre national de la Danse transforme le théâtre en lieu ouvert à tous et déploie un format d’événements de grande ampleur. En questionnant, le lien entre Art et sport et en invitant le public à un nouveau modèle d’hospitalité, la programmation du week-end met en jeu la notion de limite corporelle et la fragilité de la quête d’absolu du dépassement de soi. Chaillot invite acrobates, voltigeurs, chorégraphes, musicien-ne-s et funambules et s’appuiera sur la multiplicité des territoires d’expression du Palais de Chaillot pour en proposer une nouvelle lecture. Spectacles, Performances, concert, Balades sensorielles, DJ set. Sur le Parvis du Trocadéro et à Chaillot-Théâtre national de la Danse.

Compagnie XY, Faustin Linyekula, Fanny de Chaillé et Sarah Murcia, Nacera Belaza, Johanna Faye, Aurélie Charon, DJ MSDOS, Malik Djoudi

Evénement exceptionnel Samedi 15h30 et dimanche 15h : Traversée de la tour Eiffel à Chaillot par le Highliner Nathan Paulin

Programmation

• Nathan Paulin / Les Traceurs / performance

Repousser les limites de sa pratique, voici ce qui motive le highliner Nathan Paulin à entreprendre des traversées de plus en plus longues. Après les tours du quartier de la Défense ou encore le glacier d’Argentière dans les Alpes, il invite à nouveau le public à retenir son souffle alors qu’il s’élancera sur une slackline longue de 670 mètres entre la tour Eiffel et le palais de Chaillot. Une performance sonorisée conçue par Rachid Ouramdnae, en complicité avec Nathan Paulin.

Samedi 18 septembre à 16h15 et dimanche 19 septembre à 15h

• La Compagnie XY / performance

Le collectif d’artistes acrobates investit le théâtre ainsi que le Parvis des Droits de l’homme avec leurs « architectures sensibles ».

A travers leurs portées acrobatiques et poétiques qui composent des sculptures humaines de grande taille, les 20 acrobates invitent le public à découvrir le théâtre autrement, tout en valorisant la dimension patrimoniale du site.

Esplanade du trocadéro – Samedi 18 septembre à 14h et 16h45 et dimanche 19 septembre à 15h30

Foyer de la danse – Samedi 18 septembre à 18h et dimanche 19 septembre à 18h

• Aurélie Charon, Radio live – La relève / spectacle

Le collectif radio live production mène un nouveau cycle de récits imaginés par Aurélie Charon et Amélie Bonnin, projet collectif et international sans équivalent, qui fait résonner des amitiés et un dialogue au long cours entre des jeunes gens engagés du monde entier.

Images filmées, paroles spontanées, et musique live servent ici à dresser le portrait de Yannick Kamanzi, jeune danseur rwandais né juste après le génocide, qui s’interroge sur la responsabilité de sa génération pour l’avenir et utilise la danse pour dialoguer avec l’histoire.

Salle firmin gémier – Samedi 18 septembre à 15h et dimanche 19 septembre à 17h

• Fanny de Chaillé et Sarah Murcia / concert

Les deux musiciennes, qui n’en sont pas à leur coup d’essai, s’attaquent à l’album Transformer de Lou Reed, admirablement orchestré et emblématique du Glam Rock. Elles désossent le disque de façon à n’en garder que la contrebasse et la voix, pour le réinterpréter à leur façon.

Studio maurice béjart – Samedi 18 septembre à 20h45 et dimanche 19 septembre à 16h

• Johanna Faye, Balade sensorielle / spectacle déambulatoire

Trouver un terrain d’entente par le mouvement : voilà une des préoccupations qui traversent le geste créatif de Johanna Faye. Sous forme de petites pièces courtes, comme autant de tentatives d’approches de l’environnement immédiat, cette Balade sensorielle invite les interprètes à s’immerger instinctivement dans Chaillot.

Foyer de la danse – Samedi 18 septembre à 15h et 18h30 et dimanche 19 septembre à 14h30 et 16h45

• Faustin Linyekula, My Body, my archive / Installation vidéo et performance

IAprès 20 ans de création, Faustin Linyekula a entrepris un voyage introspectif durant lequel un mot s’imposait en permanence : « LOBI » qui, dans la langue lingala, signifie à la fois « hier » et « demain ». La remise en cause du temps linéaire et le va et vient constant entre passé et futur constitue le cœur de cette installation mêlant projections vidéo et performance live.

Escalier passy – Performance de l’artiste toutes les heures, en alternance – Samedi 18 septembre de 15h À 20h et dimanche 19 septembre de 14h À 17h

• Nacera Belaza / La Nuit – La Traversée – Sur le fil / Danse

Programme composé de 3 pièces dansées (un solo, suivi d’un duo, puis d’un trio) qui propose une exploration épurée du geste chorégraphique tout en interrogeant les notions d’espace, de temps et de mouvement.

Salle firmin gémier – Samedi 18 septembre à 17h15 et dimanche 19 septembre à 14h30

• Concert NSDOS / Concert de musique électronique

Son expérience de danseur à amené KooDes aka Kirikoo alias NSDOS a vouloir créer ses propres sons. Il n’hésite pas à utiliser des moyens bien peu communs pour composer sa musique, comme détourner de vieilles Gameboy ou encore poser des capteurs sur des insectes. NSDOS poursuit ses expérimentations, explorant en live les frontières de l’électro et de l’art digital.

Foyer Dupuy – Samedi 18 septembre à 22h

• Malik Djoudi / Concert

Ni vraiment musique de club, ni simplement variété française, Malik Djoudi trace une chanson électronique qui réconcilie pop synthétique des années 80 et histoires d’opérations à cœur ouvert.

Salle Firmin Gémier – Samedi 18 septembre à 22h (sur réservation)

• Planet [wanderer], création de Damien Jalet et Kohei Nawa

Entre chorégraphie et expérimentation plastique, le récit du lien, à la fois viscéral et onirique, entre les humains et leur planète.

Le 18 septembre à 20h30 (représentations du 15 au 30 septembre)

Spectacle payant (tarif et réservations https://theatre-chaillot.fr)

Brunch et restauration le samedi (12h-23h) / Brunch et snack-bar le dimanche (12h-17h30)

samedi 18 septembre – 12h00 à 23h30

dimanche 19 septembre – 12h00 à 18h00

Entrée libre



Chaillot – Théâtre national de la Danse 1 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris

Installé au cœur du Palais de Chaillot, le Théâtre National de Chaillot, qui est devenu en 2016 Chaillot – Théâtre national de la Danse, est une des institutions culturelles les plus prestigieuses de Paris, non seulement pour la place unique qu’il occupe dans l’histoire du spectacle vivant – notamment dans la grande aventure du Théâtre national populaire fondé par Firmin Gémier, puis porté et développé par une personnalité mythique, Jean Vilar – mais aussi dans celle de la France et du Monde puisque c’est dans la grande salle du théâtre que fut signée, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme. Lieu exceptionnel de la capitale Il donne accès à trois salles de spectacle, dont une des plus grandes salles de Paris : la salle Jean Vilar (1 200 places). Le Foyer de la danse, qui fait face aux fontaines du Trocadéro, à la tour Eiffel et au Champ-de-Mars, offre de jour comme de nuit l’une des vues les plus célèbres du monde. Les espaces publics du théâtre abritent en outre une importante collection de sculptures, peintures, fresques et pastels signés des plus grands artistes de l’époque : Paul Belmondo, Louis Billotey, Pierre Bonnard, Maurice Brianchon, Roger Chapelain-Midy, Maurice Denis, Othon Friesz, Henri Laurens, Aristide Maillol ou encore Édouard Vuillard. Chaillot – Théâtre national de la Danse est l’un des cinq théâtres nationaux français (établissements publics dont les missions sont définies par l’État) et le seul à porter un projet construit autour et à partir de la danse. Placé sous une tutelle double, celle du ministère de la Culture et de la Communication et celle du ministère du Budget, il est dirigé depuis avril 2021 par le chorégraphe Rachid Ouramdane.

Le bar-restaurant Les Îlots de Chaillot vous accueille au cours du week-end des Journées européennes du patrimoine. Brunch, restauration, snack-bar.

Spectateurs à mobilité réduite ou utilisateurs de fauteuils roulants : voir https://theatre-chaillot.fr/fr/spectateurs-mobilite-reduite-utilisateurs-fauteuil-roulant

Crédits : © Nathan Paulin Gratuit