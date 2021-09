Reims Cercle G R A N D S C H A M P A G N E S Marne, Reims Découverte guidée du nouveau Cercle du Champagne Cercle G R A N D S C H A M P A G N E S Reims Catégories d’évènement: Marne

Découverte guidée du nouveau Cercle du Champagne Cercle G R A N D S C H A M P A G N E S, 18 septembre 2021 10:00, Reims. Journée du patrimoine 2021 Cercle G R A N D S C H A M P A G N E S. Tarif préférentiel|Sur inscription https://grandschampagnes.com/

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Découverte guidée du nouveau Cercle du Champagne * Au sein d’une demeure Art Déco rémoise, découvrez les salons stylisés du nouveau cercle G R A N D S C H A M P A G N E S. Suivez-nous pour une visite conviviale du hall et des salons de ce nouvel espace, dédié à l’exloration du Champagne, de ses métiers d’art et de ses patrimoines. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

1€. Sur réservation via la boutique en ligne du cercle. Les fonds recueillis serviront à la restauration du lieu. Groupe limité à 8 personnes. Salons situés en étage, accessibles par escalier. Pass sanitaire et test PCR demandés.

Cercle G R A N D S C H A M P A G N E S 5 place Godinot, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne

Le cercle est installé dans une demeure Art Déco, au coeur du quartier historique de la cathédrale de Reims. La demeure est composée d’un vaste hall et de salons de réception, ornés d’éléments architecturaux préservés, témoins de la reconstruction : ferronneries, puits de lumière, cheminée sculptée, stuc mouluré et peint. La vocation du cercle est de partager et promouvoir la culture du Champagne et de contribuer au rayonnement de ses patrimoines.

