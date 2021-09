Saint-Sever Centre-ville historique Landes, Saint-Sever Découvrez le cœur de la ville de Saint-Sever Centre-ville historique Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Saint-Sever dominant la vallée de l’Adour, est une importante cité du Moyen Âge aux origines antiques. Son emplacement stratégique explique la présence d’un oppidum dès la protohistoire. La cité médiévale fut fondée et fortifiée en 1100, l’enceinte fut agrandie au XVe siècle incluant le couvent gothique des Jacobins. Des vestiges et des remparts sont encore visibles. Au XVIIe siècle, des Capucins et des Ursulines s’étaient installés dans la cité. Ces dernières sont les seules à être revenues après la Révolution dans un nouveau couvent, l’hôtel de Barbotan qu’elles réaménagèrent au XIXe siècle. De nombreux hôtels particuliers ponctuent les rues de la ville. Ils datent pour la plupart du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, l’hôtel de Bourrouilhan était celui du Général Lamarque.

