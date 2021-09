Arles Centre ville d'Arles Arles, Bouches-du-Rhône Visite guidée , la place de la République Centre ville d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Visite guidée , la place de la République Centre ville d’Arles, 18 septembre 2021 11:00, Arles. Journée du patrimoine 2021 Centre ville d’Arles. Gratuit|Sur inscription 04 90 49 59 09

18 et 19 septembre Visite guidée , la place de la République * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

*

Centre ville d’Arles Place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Crédits : ville d’Arles, libre de droits Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Centre ville d'Arles Adresse Place de la république, 13200 Arles Ville Arles lieuville Centre ville d'Arles Arles