17 – 19 septembre

Festival Été Indien(s)

La quatrième édition du festival Été Indien(s) a lieu du 16 septembre au 03 octobre 2021. Chaque année, une centaine d’événements est organisée, regroupant des expériences culinaires, musicales et artistiques. En 2021, le thème retenu est MIDI. Cette quatrième édition de l’Été Indien(s) célèbre la beauté de la ville d’Arles et son aura culturelle à travers un parcours des lieux décalés et méconnus – chapelles, galeries, domiciles privés, hôtels, places ou encore des restaurants – et invite les visiteurs à suivre les douze coups de Midi à Minuit sur des parcours d’œuvres, de sons, de rencontres, et d’expériences déroutants. Art, food, design et musique seront ainsi au rendez-vous. Comme l’an dernier, les invités du festival produiront des temps forts à remarquer.

Lancé par le photographe Hervé Hôte, le festival fait de l’art un passage à l’automne débridé. Conviviale et accessible à tous, cette quatrième édition compte plus de cents acteurs, le temps de trois longs week-ends qui font perdurer l’été.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 10h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 10h00 à 23h59

Centre ville d’Arles Place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône

