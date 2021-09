Châlons-en-Champagne Centre-ville Châlons-en-Champagne, Marne Troti’visite : Patrimoine religieux Centre-ville Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Troti'visite : Patrimoine religieux Centre-ville, 18 septembre 2021 14:00, Châlons-en-Champagne

Samedi 18 septembre, 14h00 Troti’visite : Patrimoine religieux * Enfourchez votre vélo, réservez votre trottinette ou chaussez vos rollers pour suivre Amélie, guide conférencière agréée, et découvrir Châlons-en-Champagne, une Ville d’Art et d’Histoire. Troti’visite est une visite guidée dans toute la ville avec ici pour thème le patrimoine religieux. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Centre-ville Place du Maréchal Foch, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

La place Maréchal Foch a été conçue en 1772, par Nicolas Durand, tout comme son édifice principal : l’hôtel de ville de Châlons-en-Champagne, sur la demande de l’Intendant Rouillé d’Orfeuil. Des structures urbaines seront rasées, y compris une église, pour obtenir la place carrée actuelle. Les façades de cet ensemble ainsi que les toitures sont inscrites au titre des Monuments historiques. Quatre lions du sculpteur Antoine Lépine montent la garde devant le bâtiment de l’hôtel de ville.

