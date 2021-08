Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Centre-ville, 17 septembre 2021 09:00, Béziers.

Journée du patrimoine 2021 Centre-ville. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 09h00

Animation pour scolaires / Levez les yeux !

OPERATION « LEVEZ LES YEUX ! » Vendredi 17 septembre

Organisé la veille des JEP, ce dispositif invite les scolaires, de la maternelle à la terminale, à la découverte de leur patrimoine de proximité. Destinée à leur en apprendre l’histoire et les spécificités du patrimoine, cette opération les éveille aussi à l’importance de sa protection et de sa valorisation.

PARTICIPANTS :

La Pastorale du tourisme :

pour les classes du primaire (CE2, CM1 et CM2) du public et du privé : découverte entre 9h et 16h30, pendant une heure :

– de la cathédrale Saint-Nazaire, ou

– de la Basilique Saint Aphorodise, ou

– de l’église de La Madeleine.

Sur réservation auprès de Mme Monique Cerles : 06 76 71 61 82 monique.cerles@orange.fr

SNCF – Centre National des Archives du Personnel :

Déplacement des acteurs du centre dans les établissements scolaires du primaire au collège (1 classe le matin et 1 l’après-midi) : 9h30-12h/ 14h-16h30. Animations autour des 40 ans du TGV.

Sur inscription au préalable sur le site SNCF.COM

mail : archives.beziers@sncf

CIRDOC

14h : Deux ateliers scolaires avec Pascal Caumont

Pascal Caumont est un chanteur, concertiste et professeur de musique français, spécialiste de musique traditionnelle méditerranéenne, (occitane, catalane) au conservatoire de Toulouse. Il est le fondateur et dirigeant des groupes de polyphonie Vox Bigerri et Albada.

Réservations obligatoires : 04.67.11.85.10 / infos@oc-cultura.eu

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

Centre-ville 34500, Béziers Béziers 34500 Hérault

