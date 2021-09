Wattignies Centre Social Le tilleul 9 rue du petit bois 59139 Wattignies Nord, Wattignies Matrimoine 2021 : Les 7 Mères veillent au monde Centre Social Le tilleul 9 rue du petit bois 59139 Wattignies Wattignies Catégories d’évènement: Nord

Samedi 18 septembre, 14h00 Matrimoine 2021 : Les 7 Mères veillent au monde * Exposition et tables rondes organisées par les jeunes sur les femmes ayant contribuer à faire évoluer l’image des femmes dans la société (sport, culture, politique, santé etc.). Anthony Rousseau et des intervenant.es du CORIF, du CIDFF et la Ligue de l’enseignement. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 21h00

Centre Social Le tilleul 9 rue du petit bois 59139 Wattignies 9 rue du petit bois 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord

Centre social Le Tilleul. 9 rue du Petit Bois – 59139 Wattignies

