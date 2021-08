Strasbourg Centre Social et Culturel de Hautepierre - Le Galet Bas-Rhin, Strasbourg Art & mailles Centre Social et Culturel de Hautepierre – Le Galet Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Art & mailles Centre Social et Culturel de Hautepierre – Le Galet, 17 septembre 2021 16:30, Strasbourg. Journée du patrimoine 2021 Centre Social et Culturel de Hautepierre – Le Galet. Gratuit

17 et 19 septembre Art & mailles * *

vendredi 17 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

*

Gratuit. Rdv devant le centre social et culturel Le Galet.

Centre Social et Culturel de Hautepierre – Le Galet 4 Avenue Tolstoï, 67200 Strasbourg Strasbourg 67206 Hautepierre Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21672050.jpg?_ts=1626350983674 03 88 26 19 20 http://www.csc-hautepierre.fr

Le centre Social et Culturel de Hautepierre propose des actions menées avec les habitants du quartier (accueil de loisirs enfants et jeunes, accompagnement à la scolarité, activités culturelles et sportives, école de musique, conseils et informations, animations collectives familiales, ateliers du troisième âge, etc.). Il est une plateforme d’expression des initiatives citoyennes. C’est aussi un lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges entre les habitants, les générations, les groupes sociaux et les acteurs locaux. Le Centre Social et Culturel de hautepierre organise son travail autour de deux projets sociaux agréés par la CAF du Bas-Rhin. (source : http://www.csc-hautepierre.fr)

Crédits : ©Babette Réziciner Gratuit ©Centre Social et Culturel de Hautepierre – Le Galet

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Centre Social et Culturel de Hautepierre - Le Galet Adresse 4 Avenue Tolstoï, 67200 Strasbourg Ville Strasbourg Age maximum 99 lieuville Centre Social et Culturel de Hautepierre - Le Galet Strasbourg