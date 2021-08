Découverte de l’ancien lycée d’Altkirch devenu centre d’art contemporain et de l’exposition «Veste noire, sweat-shirt gris» de Jorge Satorre Centre rhénan d’art contemporain (CRAC Alsace), 17 septembre 2021 14:00, Altkirch.

17 – 19 septembre

Découverte de l’ancien lycée d’Altkirch devenu centre d’art contemporain et de l’exposition «Veste noire, sweat-shirt gris» de Jorge Satorre

Découvrez ce bâtiment de style wilhelmien datant de 1889 devenu centre d’art contemporain en 1992 et découvrez l’exposition « Veste noire, sweat-shirt gris » de l’artiste Jorge Satorre.

Situé à Altkirch, le CRAC Alsace, Centre rhénan d’art contemporain, est né à l’initiative d’une association d’artistes qui, au début des années 1990, investit les locaux actuels de l’ancien lycée d’Altkirch, bâtiment de style wilhelmien construit en 1889. Aujourd’hui, les expositions structurent le centre d’art contemporain qui se transforme avec elles. Prospectives, elles expérimentent une réalité qui peut être sociale, historique, économique ou culturelle et donnent lieu à des productions inédites.

L’exposition Veste noire, sweat-shirt gris de Jorge Satorre (né à Mexico en 1979) présente une série de 22 dessins et un ensemble de sculptures conçues directement dans le sol du jardin du centre d’art. Le dialogue des œuvres entre intérieur et extérieur nous donne à regarder autrement le bâtiment et nous propose une balade inédite à travers les lieux et son histoire.

« Veste noire, sweat-shirt gris est une exposition générée par un entrelacement de récits et de pratiques vernaculaires que Jorge Satorre expérimente et fait littéralement sortir de terre à Altkirch. La matrice de cette exposition est constituée d’une série de 22 dessins réalisés par l’artiste d’après les observations qu’il a écrites durant une journée du mois d’octobre 2019, dans le Bois de Chapultepec à Mexico, lieu de fréquentes rencontres amoureuses.

Jorge Satorre a réalisé ces dessins pendant quatre mois en s’appuyant uniquement sur ses notes. Les 22 dessins en résultant couvrent 7h30 de cette journée, chacun d’entre eux correspondant à un laps de temps de 20 minutes. Un couple est apparu vers 13h45 et est parti quand il a commencé à pleuvoir. »

— Extrait du texte d’Elfi Turpin, commissaire de l’exposition.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Visite commentée possible samedi et dimanche à 15h, sur inscription.



Centre rhénan d'art contemporain (CRAC Alsace) 18, rue du Château, 68130 Altkirch Altkirch 68130 Haut-Rhin

Le CRAC Alsace est installé depuis 1993 dans les locaux de l’ancien lycée Jean-Jacques Henner d’Altkirch. Construit en 1889, ce bâtiment de style Wilhelmien sert de Gymnasium puis de lycée jusqu’en 1992. Le CRAC Alsace est aujourd’hui un centre d’art contemporain dédié à la recherche et à la création qui, à travers la conception d’expositions, d’éditions et d’actions spécifiques de médiation, s’attache à soutenir la production artistique en favorisant la rencontre entre le public, les artistes et les œuvres.

