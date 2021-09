Laxou Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle Saint-Roch Laxou, Meurthe-et-Moselle Venez écouter un concert de la chorale Croqu’Notes Centre Psychothérapique de Nancy – Chapelle Saint-Roch Laxou Catégories d’évènement: Laxou

Meurthe-et-Moselle

Venez écouter un concert de la chorale Croqu’Notes Centre Psychothérapique de Nancy – Chapelle Saint-Roch, 18 septembre 2021 14:30, Laxou. Journée du patrimoine 2021 Centre Psychothérapique de Nancy – Chapelle Saint-Roch. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h30 Venez écouter un concert de la chorale Croqu’Notes * Composée d’une quarantaine de choristes, Croqu’Notes s’intéresse à un répertoire varié qui permet à chacun de découvrir les différentes facettes du chant choral. Le programme de ce concert est composé de musique sacrée et profane, folklore étranger, pièces de la Renaissance, musique contemporaine… Venez les écouter au Centre Psychothérapique de Nancy ! *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

*

Gratuit. Entrée libre (sous réserve de respect du protocole sanitaire).

Centre Psychothérapique de Nancy – Chapelle Saint-Roch 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou Laxou Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71242788.jpg?_ts=1630309927208 http://www.cpn-laxou.com

La chapelle a été édifiée en 1778 par les Frères des Écoles Chrétiennes. Elle a été détruite dans un incendie en 1794 et a été reconstruite ensuite sur le même plan. Le dôme a été restauré en 1883.

La statue de saint Roch date de 1782 et a été réalisée sous la direction des Frères des Écoles Chrétiennes.

Dans la rotonde, un important buffet d’orgue remarquablement ouvragé de la fin du 18ème siècle, de provenance inconnue mais de qualité certaine, est installé derrière l’autel. La partie instrumentale a été reconstruite en 1971. Délimitant l’espace autour de l’autel, on peut voir des grilles basses qui révèlent tout l’art de Jean Lamour. Enfin, certains vitraux sont signés de Camille Hilaire, artiste peintre, lithographe, vitrailliste et tapissier (1916-2004).

Crédits : ©CPN Gratuit ©CPN

Détails Heure : 14:30 - 15:30 Catégories d’évènement: Laxou, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle Saint-Roch Adresse 1 rue du Dr Archambault, 54520 Laxou Ville Laxou lieuville Centre Psychothérapique de Nancy - Chapelle Saint-Roch Laxou