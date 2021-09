Visites guidées du nouveau centre patrimonial La Villa Louvier – parc dupoizat Centre patrimonial la Villa Louvier, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Symphorien-d'Ozon.

Journée du patrimoine 2021 Centre patrimonial la Villa Louvier. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 14h00

Visites guidées du nouveau centre patrimonial La Villa Louvier – parc dupoizat

Présentation commentée du nouvel équipement culturel communal. Elaboration et réalisation du projet. Description des différentes salles, des centres d’intérêt et de la complémentarité des textes sur panneaux, des plans, des films et du livret d’accompagnement mis à disposition des visiteurs. Explications du contexte politique médiéval, des évolutions architecturales et en histoire de l’art sur des exemples locaux; ainsi que des savoir-faire traditionnels.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Visites par groupes de 15 personnes toutes des 30 minutes. Durée 1 heure.



Centre patrimonial la Villa Louvier 10 rue de la Barbandière 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon Saint-Symphorien-d’Ozon 69360 Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location74900893.jpg 0478023636 https://www.saintsymphoriendozon.fr

Le centre patrimonial La Villa Louvier est établi dans la maison bourgeoise du parc Dupoizat. Il a pour but de faire découvrir et comprendre l’architecture et le patrimoine de la ville de Saint-Symphorien-d’Ozon à travers l’histoire, le bâti, les objets d’art, des savoir-faire et les différents milieux naturels de la commune. La ville médiévale, l’architecture des XVIIIe et XIXe siècles, la galoche, l’impression sur étoffes et la culture locale du cresson constituent les points forts d’une visite. Après plus de 2 ans de travaux, son inauguration pour les journées du patrimoine 2021 dévoile une exposition permanente en 3 salles dédiées à l’histoire, à l’économie et aux milieux naturels, avec un hommage particulier à la famille Dupoizat, propriétaire des lieux pendant 130 ans. La grande salle du 1er étage est dédiée à une exposition temporaire retraçant les travaux des 3 bâtiments du domaine. Antonin Louvier (1818-1892), architecte lyonnais dont la famille est originaire du lieu, est l’auteur du bâtiment. Il est surtout connu pour avoir construit la préfecture du Rhône, .

