Le Touquet-Paris-Plage Centre Nautique de la Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais La Baie de Canche Centre Nautique de la Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Pas-de-Calais

La Baie de Canche Centre Nautique de la Baie de Canche, 18 septembre 2021 15:00, Le Touquet-Paris-Plage. Journée du patrimoine 2021 Centre Nautique de la Baie de Canche. Gratuit 03 21 06 72 00, http://tinyurl.com/yg9k5w3d

18 et 19 septembre La Baie de Canche * LA BAIE DE CANCHE

C’est au cœur du Parc naturel de la Baie de Canche, territoire protégé de 45 hectares, qu’un éco-guide, vous fera découvrir la plage et la formation de ses dunes. Vous aurez la chance d’apercevoir les oiseaux migrateurs ou peut-être même les phoques qui viennent se prélasser sur les bancs de sable.

Chaussures de marches ou bottes indispensables ! Samedi et dimanche, à 15h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 | Départ : Accueil du Centre nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

*

Réservation obligatoire | Prévoir des chaussures de marches ou des bottes

Centre Nautique de la Baie de Canche avenue Jean Ruet 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Crédits : © Pôle Patrimoine & Nature du Touquet-Paris-Plage Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Autres Lieu Centre Nautique de la Baie de Canche Adresse avenue Jean Ruet 62520 Le Touquet-Paris-Plage Ville Le Touquet-Paris-Plage lieuville Centre Nautique de la Baie de Canche Le Touquet-Paris-Plage