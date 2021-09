Moulins Centre National du Costume de Scène Allier, Moulins Visite libre de l’exposition “Scènes de Yannis Kokkos” Centre National du Costume de Scène Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Visite libre de l'exposition "Scènes de Yannis Kokkos" Centre National du Costume de Scène, 18 septembre 2021 10:00, Moulins Journée du patrimoine 2021 Centre National du Costume de Scène. Gratuit Handicap visuel|Handicap moteur http://www.cncs.fr, accueil@cncs.fr, 0470207620

18 et 19 septembre Visite libre de l’exposition “Scènes de Yannis Kokkos” * Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021, le Centre national du costume de scène ouvre les portes de son exposition “Scènes de Yannis Kokkos” tout le week-end, gratuitement ! Découvrez l’univers de la scène et de l’artiste en famille les 18 et 19 septembre 2021 ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre

Centre National du Costume de Scène Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins 03000 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17953297.jpg 04 70 20 76 20 http://cncs.fr

Le Centre national du costume de scène est un site unique en Europe pour découvrir les plus beaux costumes de théâtre, de ballet et d’opéra mis en scène dans des expositions scénographiées. Musée unique au monde et lieu de conservation majeur dans le domaine des arts du spectacle, le Centre national du costume de scène est maintenant ouvert toute l’année grâce à son espace d’exposition permanente consacré à Rudolf Noureev, l’un des plus grands danseurs du XXe siècle. La Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris, présente des aspects de la vie personnelle et artistique de cet artiste à la carrière internationale exceptionnelle.

Crédits : Dessin préparatoire pour “La Femme sans ombre” ©Archives Yannis Kokkos/ IMEC CNCS Gratuit © CNCS / Florent Giffard.

