Partez à la découverte de l’art du spectacle vivant Centre National du Costume de Scène, 18 septembre 2021 10:00, Moulins.

Journée du patrimoine 2021 Centre National du Costume de Scène.

18 et 19 septembre

Partez à la découverte de l’art du spectacle vivant

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10 h à 17 h 30

Les élèves et les enseignants des lycées Marie Laurencin à Riom et Jules Verne à Sartrouville issus des formations au Diplôme de technicien des métiers du spectacle option techniques d’habillage, BAC Pro tapisserie d’ameublement et BMA art de la broderie s’invitent au Musée !

Exposition et démonstration de réalisation d’accessoires de costumes de scène, de couture, de broderie et d’ameublement

Présentation des métiers correspondant à leurs formations dans les métiers de l’artisanat d’art et des professions du spectacle

Démonstrations d’habillage : samedi et dimanche à 11 h 30, 15 h et 16 h 30 :

démonstrations d’habillage guidées par les élèves du Lycée Jules Verne sur le thème de la renaissance.

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Réservation obligatoire, nombre de places limité



Centre National du Costume de Scène Route de Montilly, 03000 Moulins, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Moulins 03000 Allier

04 70 20 76 20 http://cncs.fr

Le Centre national du costume de scène est un site unique en Europe pour découvrir les plus beaux costumes de théâtre, de ballet et d’opéra mis en scène dans des expositions scénographiées. Musée unique au monde et lieu de conservation majeur dans le domaine des arts du spectacle, le Centre national du costume de scène est maintenant ouvert toute l’année grâce à son espace d’exposition permanente consacré à Rudolf Noureev, l’un des plus grands danseurs du XXe siècle. La Collection de cette Étoile de la danse russe qui choisit la liberté à Paris, présente des aspects de la vie personnelle et artistique de cet artiste à la carrière internationale exceptionnelle.

Crédits : © CNCS Gratuit|Sur inscription © CNCS / Florent Giffard.