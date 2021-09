Rezé Centre musical et Parc de la Balinière Loire-Atlantique, Rezé 70 ans des Castors de la Balinière Centre musical et Parc de la Balinière Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 10h00 70 ans des Castors de la Balinière * En 2020, Claire-Cité a fêté les 70 ans du chantier des 101 maisons auto-construites entre 1950 et 1954. A cette occasion la ville et l’Association Claire-Cité se sont associés pour l’édition d’une brochure racontant cette aventure collective. En 2021, les habitants d’aujoud’hui reviennent sur cette riche histoire en proposant une journée ouverte à toutes et tous : conférence sur les origines de la cité, projection d’un film documentaire et animations enfants. *

Centre musical et Parc de la Balinière 24 rue de la Balinière 44400 Rezé

