Expositions sur le patrimoine arabo-andalou Centre Islamique du Havre, 18 septembre 2021 08:00, Le Havre.

Journée du patrimoine 2021 Centre Islamique du Havre. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Expositions sur le patrimoine arabo-andalou

Cette journée sera l’occasion de venir découvrir une partie du patrimoine Arabo-Andalou en voyageant entre le Maghreb et l’Espagne. On vous présentera l’exposition de calligraphies, des plats du maghreb, le Coran et les principaux sites.

Un stand de Henné, tatouage traditionnelle éphémère sera également mis en place pour réaliser de jolis tatouages naturels

samedi 18 septembre – 08h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 12h00

Centre Islamique du Havre 30 avenue du 8 mai 1945 76610 Le Havre Le Havre 76610 Rouelles Seine-Maritime

Le Centre Islamique du Havre fait parti intégrante de l’Association des Musulmans du Havre.

Il a été créé en 2015 pour répondre à un besoin culturel ,cultuel, éducatif et social.

L’AMH organise des manifestations culturelles et cultuelles .

Elle promeut la citoyenneté et participe aux différents débats de la société par le biais de conférences.

Activités proposées durant l’année :

Fête du quartier, journée portes ouvertes, fêtes religieuses, opération du don du sang, conférences mensuelles, rencontres inter-religieuses, forum des métiers et l’orientation, cours de langue, action humanitaires.

Crédits : © Association des Musulmans du Havre Gratuit