Lecture de contes Centre Islamique du Havre, 18 septembre 2021 08:00, Le Havre. Journée du patrimoine 2021 Centre Islamique du Havre. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Lecture de contes * Cette journée sera l’occasion de venir découvrir une partie du patrimoine Arabo-Andalou en voyageant entre le Maghreb et l’Espagne.

Un stand de Henné, tatouage traditionnelle éphémère sera également mis en place pour réaliser de jolis tatouages naturels *

samedi 18 septembre – 08h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 12h00

Centre Islamique du Havre 30 avenue du 8 mai 1945 76610 Le Havre Le Havre 76610 Rouelles Seine-Maritime Le Centre Islamique du Havre fait parti intégrante de l’Association des Musulmans du Havre.

Il a été créé en 2015 pour répondre à un besoin culturel ,cultuel, éducatif et social.

L’AMH organise des manifestations culturelles et cultuelles .

Elle promeut la citoyenneté et participe aux différents débats de la société par le biais de conférences.

Activités proposées durant l’année :

Fête du quartier, journée portes ouvertes, fêtes religieuses, opération du don du sang, conférences mensuelles, rencontres inter-religieuses, forum des métiers et l’orientation, cours de langue, action humanitaires.

Crédits : © Association des Musulmans du Havre Gratuit

