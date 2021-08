L’Ecritoire à Vertiges, installation participative en plein air Centre Hospitalier Valvert, 17 septembre 2021 10:00, Marseille.

Journée du patrimoine 2021 Centre Hospitalier Valvert. Gratuit Handicap psychique

17 – 19 septembre

L’Ecritoire à Vertiges, installation participative en plein air

*

En partenariat avec Les correspondances de Manosque La Poste 2021, l’Ecritoire à Vertiges est présenté dans le parc du Centre Hospitalier Valvert à Marseille (11ème) dans le cadre de l’appel à projets “Culture et Santé” de l’ARS, DRAC et REGION SUD, du 15 au 21 septembre 2021.

Cette oeuvre invite les visiteurs extérieurs, patients et personnels à écrire et envoyer des cartes postales aux destinaires de leur choix. L’affranchissement est gratuit.

L’Ecritoire à Vertiges est pensé comme un espace d’inspiration original pour l’écriture.

*

vendredi 17 septembre – 10h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 16h30

*

Entrée libre, munissez-vous de votre stylo



Centre Hospitalier Valvert 78 bd des libérateurs 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60689600.jpg 04 91 87 67 03 https://www.ch-valvert.fr/

Le Centre hospitalier VALVERT est un établissement public de santé spécialisé. L’hôpital assure la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi thérapeutique de personnes souffrant de troubles psychiques et participe à la mise en œuvre d’actions de santé publique.

Des activités et projets culturels y sont proposés toute l’année avec l’association Ose l’Art et le Service Culturel et Communication. Les ateliers de création avec des artistes professionnels sont en direction des patients, personnels soignants et non soignants, personnes extérieures amateurs. Ces projets sont en général labellisés “Culture et Santé” ARS/DRAC/REGION SUD.

Le Centre Hospitalier VALVERT a été créé en 1975 à une période charnière de l’histoire de la psychiatrie contemporaine, celle où le secteur s’impose comme principe organisateur de la psychiatrie publique.

Crédits : ©visualise Gratuit ©comchvalvert