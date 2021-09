Saint-Maixent-l'École Centre hospitalier Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Jeu de piste dans l’ancien hôpital de Niort Centre hospitalier Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Samedi 18 septembre, 13h00 Jeu de piste dans l’ancien hôpital de Niort * « Dans les couloirs du temps de l’hôpital » : vous effectuerez une promenade dans des vestiges architecturaux mais aussi dans les méandres de l’histoire de l’hôpital. Puzzles, énigmes et messages codés vous accompagneront dans votre découverte de l’histoire de l’établissement. *

samedi 18 septembre – 13h00 à 17h00

Gratuit. Réservation à partir du 1er septembre. Accueil au cloître. 1er départ 13h, dernier 17h. 6 personnes max par équipe (à partir de 10 ans). Non accessible aux personnes handicapées moteurs. Durée : environ 1h30.

Centre hospitalier 40, avenue Charles-de-Gaulle 79021 Niort Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55273265.jpg?_ts=1629461181544 05 49 78 21 79

Cet ancien hôpital de la ville de Niort, fondé 1662 autour d’un cloître, fut rénové dans les années 1890 et 1930.

