Exposition des 50 ans du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges

Journée du patrimoine 2021

Vendredi 17 septembre, 08h00

Exposition des 50 ans du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges

Depuis 1971, le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a sans cesse innové, multipliant les prises en charges d’excellence et renforçant un peu plus chaque jour son ancrage sur le territoire.Cette exposition, installée jusqu’en décembre 2021 dans le hall du CHIV, rétrospective des évolutions, innovations et dates clés de l’hôpital, propose au public une expérience interactive à travers la diffusion de vidéos et témoignages de femmes et d’hommes qui ont fait et feront l’hôpital de demain.

vendredi 17 septembre – 08h00 à 17h30

Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges 28 avenue de la République 94560 Crosne

Un demi-siècle dans la vie des habitants du Val-de-Marne et de l’Essonne. Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) Lucie-et-Raymond-Aubrac célèbre ses 50 ans cette année. A cette occasion, une exposition retrace son histoire. Situé à la confluence du Val-de-Marne et de l’Essonne, le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) Lucie & Raymond Aubrac est un établissement de recours et de proximité sur un territoire de près de 400 000 habitants, alliant une expertise forte autour de prises en charge reconnues sur plusieurs secteurs. Il dispose de 565 lits et places et emploie plus de 2000 personnes. Il est organisé en 6 pôles d’activité : le pôle anesthésie et réanimation, le pôle chirurgie, le pôle femme-enfant, le pôle médecine, le pôle médico-technique et le pôle de santé mentale.

