Sotteville-lès-Rouen Centre Hospitalier du Rouvray Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen Projection du film “Le clos de la Haie Brouée”. Centre Hospitalier du Rouvray Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Sotteville-lès-Rouen

Projection du film “Le clos de la Haie Brouée”. Centre Hospitalier du Rouvray, 17 septembre 2021 18:00, Sotteville-lès-Rouen. Journée du patrimoine 2021 Centre Hospitalier du Rouvray. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 18h00 Projection du film “Le clos de la Haie Brouée”. * *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 20h30

*

Capacité d’accueil de 200 places.

Centre Hospitalier du Rouvray 4 rue paul éluard, 76300 Sotteville-lès-rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location44109452.jpg 02 32 95 12 34 https://www.ch-lerouvray.fr/ https://www.facebook.com/CHRouvray76/?modal=admin_todo_tour,https://twitter.com/CHRouvray,https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-du-rouvray/?originalSubdomain=fr

Le Centre Hospitalier du Rouvray est un établissement public de santé spécialisé dans la lutte contre les maladies mentales sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, Elbeuf, Pays de Caux et Pays de Bray.

L’établissement met à disposition des centres d’information et/ou propose des formations sur des thématiques relatives à la santé mentale comme par exemple l’autisme, la prise en charge des détenus et la bientraitance en psychiatrie. Le Centre Hospitalier du Rouvray est également un lieu de formation universitaire par la présence d’un Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et de 2 services hospitalo-universitaires. Le Centre Hospitalier du Rouvray participe également à des travaux de recherche dans le but de faire évoluer la science et les pratiques en santé mentale.

Crédits : Gratuit Centre Hospitalier du Rouvray

Détails Heure : 18:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen Autres Lieu Centre Hospitalier du Rouvray Adresse 4 rue paul éluard, 76300 Sotteville-lès-rouen Ville Sotteville-lès-Rouen lieuville Centre Hospitalier du Rouvray Sotteville-lès-Rouen