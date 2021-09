Bourges Centre historique Bourges, Cher Circuit numérique – Bourges de jour et de nuit Centre historique Bourges Catégories d’évènement: Bourges

18 et 19 septembre Circuit numérique – Bourges de jour et de nuit * Créatures fantastiques ou fantaisistes, végétation prodigieuse, symboles et personnages allégoriques… ils nous accompagnent en silence partout dans la ville ! Ils sont là, et pourtant, ils ne se révèlent qu’à celles et ceux qui les savent les deviner. Alors, ouvrez l’œil et votre esprit, partez à leur recherche, de jour comme de nuit, ils auront tous quelque chose à vous dire. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 23h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 23h30

Centre historique Centre historique, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher

Le centre historique de Bourges, délimité par l’ancienne enceinte du XIIe siècle, est marqué par l’emprise de sa cathédrale et ses nombreuses maisons à pans de bois, érigées après l’incendie de 1487.

