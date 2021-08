visites du centre de culture indienne Centre guadeloupéen de la culture indienne, 18 septembre 2021 09:00, Petit-Canal.

18 et 19 septembre

Le CENTRE GUADELOUPEEN DE LA CULTURE INDIENNE est :

– un lieu d’exposition :

o sur l’immigration indienne en Guadeloupe (30 planches)

o instruments de musique, ouvrages et documentation sur l’indianité en Gpe en particulier,

o la partie vestimentaire indienne.

– un lieu de développement :

o des ateliers de Yoya, de Danse, de musique, de chants, de langues, de cuisine indienne

– un lieu de ressources (une banque de données), pour tout ce qui concerne :

o l’histoire de la Guadeloupe.

o les informations en rapport avec l’Inde et sa culture, mais aussi et surtout sur la Guadeloupe et les Indiens de la Guadeloupe.

Le centre doit devenir une référence pour toute personne qui envisage de faire un travail sur les indiens de Guadeloupe.

– On ’y trouve :

o un jardin de plantes originaires de l’Inde

o La Mahatma GANDHI « un des architectes de l’indépendance de l’Inde et apôtre de la non-violence)

o Le Paon (l’emblème de l’Inde)

o Le Mandala ((fresque, un cercle à l’intérieur duquel un monde s’organise et rayonne. Un précieux outil thérapeutique au service de la concentration et de la connaissance de soi).

o Le Rickshaw (un moyen de locomotion en Ville en Inde)

+ atelier de Yoga +visite du jardin de plantes originaires de l’inde +Echanges (débat) sur l’immigration indienne en Guadeloupe.

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

Centre guadeloupéen de la culture indienne guadeloupe Petit Canal Petit-Canal 97131 Guadeloupe

05 90 83 85 64

Un centre culturel dédié à la découverte de la culture indienne en Guadeloupe construit en 2015 a pour ambition de réunir en un lieu les symboles de la culture indienne, permettant une meilleure connaissance de cette culture. Des expositions, des spectacles, des activités de tous genres en rapport avec l’inde prendront place dans ce lieu conçu par des architectes qui ont construit ce centre en référence permanente avec l’inde (la résille qui couvre le bâtiment rappelant le tracé du cannage en osier, les couleurs en référence aux couleurs de l’inde)

