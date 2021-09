Nantes Centre Généalogique de loire-atlantique Loire-Atlantique, Nantes Centre Généalogique de Loire-Atlantique Centre Généalogique de loire-atlantique Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Centre Généalogique de Loire-Atlantique * Les bénévoles du Centre Généalogique présenteront également les généalogies d’Alice Milliat fondatrice de la Fédération Sportive Féminine Internationale, Clémence Lefeuvre inventrice de la recette du beurre blanc, Claire Brétécher autrice bandes dessinées (Les Frustrées), Yvonne Pouzin première praticien hospitalier en France. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Centre Généalogique de loire-atlantique 1, rue Darbefeuille, Nantes, 44000 Nantes 44200 Loire-Atlantique Crédits : Gratuit

