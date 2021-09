Suippes Centre d'interprétation Marne 14-18 Marne, Suippes Plongez au cœur de la Grande Guerre Centre d’interprétation Marne 14-18 Suippes Catégories d’évènement: Marne

Suippes

Participez à une visite moderne et interactive sur la Première Guerre mondiale.

18 et 19 septembre Plongez au cœur de la Grande Guerre * Participez à une visite moderne et interactive sur la Première Guerre mondiale. Le Centre d’Interprétation Marne 14-18 de Suippes, propose au public de découvrir l’histoire de la Première Guerre mondiale sous un autre regard. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre

Centre d’interprétation Marne 14-18 4 ruelle Bayard, 51600 Suippes Suippes 51600 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3628991.jpg 03 26 68 24 09 http://www.marne14-18.fr

Le Centre d’interprétation Marne 14-18 offre une présentation vivante, moderne et humaniste de la Grande Guerre avec une riche collection iconographique. Un espace de 600m², divisé en sept salles scénographiques, pour revivre le périple des soldats et le quotidien des civils. Une riche collection iconographique et de nombreux témoignages laissés par les soldats et les civils montrent toute l’intensité et l’horreur du conflit. Des bornes interactives permettent à chaque visiteur d’endosser le destin d’un des acteurs de ce conflit. Un film vous fera revivre l’histoire de la famille Papillon, séparée par les évènements, mais réunie dans la correspondance. Une reconstitution de tranchée vous plongera dans un bref et intense assaut. La visite suit le fil chronologique des grandes batailles, illustrées par des photographies inédites et une collection d’objets d’époque.

