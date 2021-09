Banca Centre d'interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca Banca, Pyrénées-Atlantiques Projection des deux nouveaux films de Banca et nouvelles des archéologues Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca Banca Catégories d’évènement: Banca

17 et 19 septembre Projection des deux nouveaux films de Banca et nouvelles des archéologues * Projection des deux nouveaux films de Banca réalisés par Aldudarrak Bideo et nouvelles des archéologues: résultats des dernières recherches archéologiques de Mehatze et Eugi. Projection de 30 minutes et échange entre les archéologues et les participants. *

vendredi 17 septembre – 19h30 à 21h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

Centre d’interprétation du Patrimoine Minier et Métallurgique de Banca Centre Olhaberri, 64430 Banca Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location80733973.jpg 05 59 37 79 19 http://www.olhaberri.com

Le centre Olhaberri propose un parcours tout au long de l’histoire des mines et établissements métallurgiques de Banca, durant l’Antiquité et aux XVIIIe et XIXe siècles. Des documents historiques rares, une magnifique maquette de la forge à l’échelle 1/100e, un espace dédié aux recherches et fouilles archéologiques (vidéos et photos), viennent mettre en lumière l’un des sites miniers antiques les mieux conservés d’Europe. En complément de la visite, boucle pédestre d’1,2 km dans le bourg depuis le centre d’interprétation, avec bornes d’information afin de visualiser le site minier et métallurgique de Banca.

