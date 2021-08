Exposition “À saisir…un lieu, un site, son histoire” Centre d’Interprétation du Patrimoine, 18 septembre 2021 14:30, Brie-Comte-Robert.

Journée du patrimoine 2021 Centre d’Interprétation du Patrimoine. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition “À saisir…un lieu, un site, son histoire”

Pour le château et son histoire, le XIXe siècle est une période à tendances contradictoires.

Le château est à la fois perçu comme un objet d’intérêt économique alors que l’on voit naître à la toute fin du siècle, les débuts d’une étude historique et architecturale préfigurant l’intérêt patrimonial du monument.

Comment une forteresse en ruines devient-elle zone industrielle ?

D’une friche industrielle, comment naît un monument historique ?

D’une mise aux enchères à une autre, découvrez par quels moyens, les propriétaires privés, la commune de Brie et les Briards se sont saisis de ce “Vieux Château”, de son histoire, de ses espaces et de ses murs, durant tout le XIXe siècle.

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Centre d’Interprétation du Patrimoine 1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne

Le Centre d’Interprétation du Patrimoine, construit en 2004 et complété en 2015 par la nouvelle base de recherches archéologiques rend accessible les travaux des bénévoles de l’association des Amis du Vieux Château. En plus d’abriter une exposition permanente retraçant l’évolution du château et de la ville, le C.I.P. présente les objets mis au jour lors de fouilles successives et met à disposition des postes multimédia en libre accès. C’est un parfait exemple de l’intégration de l’architecture du XXIe siècle au service d’un patrimoine médiéval. Intégrant des exigences de conservation, ce bâtiment répond à une réflexion archéologique et de mise en valeur d’un Monument historique classé depuis 1925, mais aussi à s’adapter à la vie associative qui anime le site depuis plus de 30 ans et aux recommandations de la Commune, propriétaire du site.

