Ouverture du Centre d'Interprétation de Menez Dregan Centre d'Interprétation du Patrimoine Archéologique de Menez Dregan, 18 septembre 2021 14:00, Plouhinec Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Ouverture du Centre d’Interprétation de Menez Dregan * Venez visiter le plus ancien site archéologique de Bretagne, celui que beaucoup nous envient dans le monde scientifique. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

entrée libre, sous réserve du protocole sanitaire mis en place par le gouvernement

Centre d’Interprétation du Patrimoine Archéologique de Menez Dregan 28 Rue de la Corniche, 29780 Plouhinec Plouhinec 29780 Finistère

0298708733 https://www.plouhinec.bzh/loisirs/culture/menez-dregan https://www.facebook.com/menez.dregan

Deux périodes de la préhistoire sur un même site. Le Paléolithique et le Néolithique.

