samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Place Simone-Veil 18000 Bourges Bourges 18000 Cher

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14606476.jpg 02 48 57 81 46 https://www.facebook.com/BourgesVilleArtetHistoire

Le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine est ouvert depuis 1995. Il présente une lecture de la ville, de son urbanisme et de ses caractéristiques architecturales.

