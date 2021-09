Nantes Centre d'Histoire du Travail de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Centre d’histoire du travail : “Douze femmes en colère” Centre d’Histoire du Travail de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Centre d'histoire du travail : "Douze femmes en colère" Centre d'Histoire du Travail de Nantes, 19 septembre 2021 14:00, Nantes

Dimanche 19 septembre, 14h00 Centre d’histoire du travail : “Douze femmes en colère” * « Douze femmes en colère » (Repésentations à 14h, 15h30 et 17h) En 1975 à Couëron en Loire-Atlantique, une grève éclate au sein de l’usine Tréfimétaux ; une grève de plus pour exiger une augmentation de salaire.

Un bras de fer commence, et des femmes vont entrer en scène.

Elles se lèvent pour défendre leurs droits et de meilleures conditions de vie. A partir de faits réels, « Douze femmes en colère » raconte comment l’engagement dans une lutte permet de prendre conscience des injustices et des oppressions, et comment le besoin d’émancipation des femmes prend décidément tout le monde de court… Récit-documentaire-fiction de et par Cécile Delhommeau et Anthony Pouliquen (Ta Main Camarade) *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée sur inscription. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Centre d'Histoire du Travail de Nantes 2 bis boulevard Léon Bureau 44000 Nantes

Heure : 14:00 - 18:00