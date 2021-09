Nantes Centre d'Histoire du Travail de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Aux sources de l’histoire ouvrière et paysanne Centre d’Histoire du Travail de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 14h00 Aux sources de l’histoire ouvrière et paysanne * Depuis quarante ans, le Centre d’histoire du travail conserve et valorise les archives du mouvement ouvrier et paysan de la Loire-Atlantique. Tracts, affiches, notes de réunion, photographies sont de précieux matériaux pour celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire ouvrière et paysanne locale, si singulière. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

