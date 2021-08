Spectacle : Go Girlzzz Centre d’expressions musicales (CEM), 17 septembre 2021 19:30, Le Havre.

Journée du patrimoine 2021 Centre d’expressions musicales (CEM). Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 19h30

Spectacle : Go Girlzzz

Programmation : Marla Wallace (néo Rnb) + Blue Peony (chanson pop) + Lotti (néo Rnb) + Sofia Bortoluzzi (rap/hip-hop)

vendredi 17 septembre – 19h30 à 23h00

Centre d’expressions musicales (CEM) 77 Rue du 329ème, 76620 Le Havre Le Havre 76620 Seine-Maritime

00 33 02 35 48 95 25 http://le-cem.com

Le CEM est un pôle dédié aux musiques actuelles composé d’une école, d’un centre de formation professionnelle, de studios de répétition, d’une salle de concerts, d’un bar et de différents espaces de convivialité.

Pour y parvenir le CEM a développé trois atouts majeurs : une diversité d’activités et de projets, une pédagogie qui a fait ses preuves depuis plus de 30 années, des bâtiments de rêve au Fort de Tourneville, à quelques encablures du centre-ville du Havre.

Notre crédo, ce sont les musiques actuelles et plus précisément le rock et ses multiples dérivés, le blues, la chanson, la pop, le folk, le reggae, etc.

Le CEM s’adresse à tous les publics, sans distinction aucune. On vient apprendre à jouer d’un instrument et à chanter, on vient répéter, on joue sur scène, on assiste à un concert, on suit une formation professionnelle, on expose, on visite ; on partage une passion, des moments privilégiés, un verre.

Crédits : Gratuit