Brive-la-Gaillarde Centre d'études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde, Corrèze Exposition « Les Invisibles » de Warren Saré Centre d’études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Exposition « Les Invisibles » de Warren Saré Centre d’études et musée Edmond Michelet, 18 septembre 2021 13:00, Brive-la-Gaillarde. Journée du patrimoine 2021 Centre d’études et musée Edmond Michelet. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition « Les Invisibles » de Warren Saré * *

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Centre d’études et musée Edmond Michelet 4, rue Champanatier 19100, Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze

05 55 74 06 08 http://museemichelet.brive.fr

Demeure bourgeoise du XIXe siècle, la maison de la rue Champanatier fut acquise par Edmond et Marie Michelet en 1929 et agrandie en 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Edmond Michelet (qui était, alors, chef du mouvement « Combat » du Limousin) y accueillit réfugiés et résistants. Le musée a été inauguré le 8 mai 1976.

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Centre d'études et musée Edmond Michelet Adresse 4, rue Champanatier 19100, Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Centre d'études et musée Edmond Michelet Brive-la-Gaillarde