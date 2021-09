Nantes Centre des archives diplomatiques Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée du centre des Archives Diplomatiques Centre des archives diplomatiques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite guidée du centre des Archives Diplomatiques Centre des archives diplomatiques, 18 septembre 2021 14:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Centre des archives diplomatiques. Gratuit|Sur inscription archives.cadn@diplomatie.gouv.fr

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée du centre des Archives Diplomatiques * Visite d’un centre d’archives unique, conservant 32 km d’archives rapatriées des ambassades et consulats français dans le monde entier, du XVIe au XXIe siècles. Découverte de documents emblématiques : un patrimoine vivant et en prise avec les grands enjeux internationaux. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

*

Nombre de places limitées, réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Centre des archives diplomatiques 17 rue du Casterneau, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 77 24 59 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/archives-diplomatiques/

Un centre d’archives unique, conservant 45 km d’archives rapatriées des ambassades et consulats français dans le monde entier, du 16e au 21e siècles.

Crédits : © MEAE/CADN Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Centre des archives diplomatiques Adresse 17 rue du Casterneau, Nantes Ville Nantes lieuville Centre des archives diplomatiques Nantes