Cuba 1962, au cœur de la crise des missiles. Théâtre aux archives. Centre des archives diplomatiques, 18 septembre 2021 16:30, Nantes.

Journée du patrimoine 2021 Centre des archives diplomatiques. Gratuit|Sur inscription Handicap visuel|Handicap moteur archives.cadn@diplomatie.gouv.fr

Samedi 18 septembre, 16h30

Cuba 1962, au cœur de la crise des missiles. Théâtre aux archives.

En octobre 1962, le monde semble au bord du gouffre, lorsque les Etats-Unis découvrent l’installation de rampes de missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Cet affrontement, aussi bref qu’intense, marque un tournant dans la guerre froide.

Le spectacle conçu par les Archives diplomatiques et la Compagnie de l’Ecume vous propose une plongée au cœur de la crise, au plus près des acteurs américains, soviétiques et cubains, ainsi qu’à l’ONU. Basée sur les archives françaises et américaines, cette lecture théatralisée vous fera vivre ou revivre ces moments d’affrontement et de négociation entre Kennedy et Krouchtchev, qui ont paradoxalement débouché sur une longue période de détente.

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

Places limitées, inscription nécessaire. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.



Centre des archives diplomatiques 17 rue du Casterneau, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 77 24 59 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/archives-diplomatiques/

Un centre d’archives unique, conservant 45 km d’archives rapatriées des ambassades et consulats français dans le monde entier, du 16e au 21e siècles.

Crédits : © MEAE/CADN Gratuit|Sur inscription