Atelier : Présentation de décors Centre de musique baroque de Versailles – Hôtel des Menus-Plaisirs, 18 septembre 2021 15:15, Versailles.

Journée du patrimoine 2021 Centre de musique baroque de Versailles – Hôtel des Menus-Plaisirs. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h15, 16h15, 17h15

Atelier : Présentation de décors

Cet atelier d’une vingtaine de minutes, animé par Antoine Fontaine, peintre en décor et scénographe, vous invite à découvrir le travail de création et réalisation des décors à l’époque, à partir de différents éléments de décors et maquettes.

samedi 18 septembre – 15h15 à 15h35

samedi 18 septembre – 16h15 à 16h35

samedi 18 septembre – 17h15 à 17h35

Entrée libre



Centre de musique baroque de Versailles – Hôtel des Menus-Plaisirs 22 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines

Hôtel particulier versaillais et bâtiments adjacents comportant deux cours reliées par un escalier. Élevé sous Louis XV pour l’organisation des manifestations de la cour. Siège des ordres (Clergé et noblesse) durant la Révolution. Réunion des États Généraux en mai 1789. Déclaration des Droits de l’Homme et Abolition des Privilèges (août 1789)

