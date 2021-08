Visite guidée scolaire de l’Hôtel des Menus-Plaisirs Centre de musique baroque de Versailles – Hôtel des Menus-Plaisirs, 17 septembre 2021 10:00, Versailles.

Journée du patrimoine 2021 Centre de musique baroque de Versailles – Hôtel des Menus-Plaisirs. Gratuit|Sur inscription crault@cmbv.com

Vendredi 17 septembre, 10h00

Visite guidée scolaire de l’Hôtel des Menus-Plaisirs

L’Hôtel des Menus-Plaisirs, construit entre 1741 et 1748, logeait initialement l’administration des Menus-Plaisirs du roi en charge d’organiser les plaisirs culturels du roi et de la cour. Il abritait les accessoires et décors utilisés pour les représentations de théâtre et d’opéra données à la cour de Versailles. Le 5 mai 1789, les bâtiments sont choisis pour accueillir la cérémonie d’ouverture des États-Généraux, qui deviendront par la suite « Assemblée nationale » : la Révolution française est en marche. Deux votes majeurs changent alors le cours de l’histoire et feront de ce lieu le berceau de la citoyenneté française : l’abolition des privilèges (4 août 1789) et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789).

Depuis 1996, l’Hôtel des Menus-Plaisirs renoue avec sa vocation d’origine et abrite le Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) dont la mission est de faire rayonner la musique baroque française dans le monde.

Ouvert uniquement au groupe scolaire, veuillez contacter crault@cmbv.com pour les inscriptions et informations complémentaires



Centre de musique baroque de Versailles – Hôtel des Menus-Plaisirs 22 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines

Hôtel particulier versaillais et bâtiments adjacents comportant deux cours reliées par un escalier. Élevé sous Louis XV pour l’organisation des manifestations de la cour. Siège des ordres (Clergé et noblesse) durant la Révolution. Réunion des États Généraux en mai 1789. Déclaration des Droits de l’Homme et Abolition des Privilèges (août 1789)

