Besançon au fil du tram Centre de maintenance du Tramway Hauts du Chazal, 18 septembre 2021 05:00, Besançon

18 et 19 septembre Besançon au fil du tram * Depuis les Hauts du Chazal vers Viotte ou Chalezeule, le trajet nous invite ainsi à plonger dans la mémoire de mutations urbaines qui s’opèrent sur des temps longs.

Le parcours nous rappelle aussi qu’une ville est le reflet de grandes questions sociétales et politiques. Ici, il ne s’agit pas de viser l’exhaustivité des architectures, tissus urbains et paysages, mais d’en offrir une perception différente, au-delà de la seule esthétique.

Comprendre pourquoi et comment certains bâtiments et quartiers se sont construits, c’est aussi pouvoir en apprécier la valeur cachée… À noter : Munissez-vous du plan-guide publié par la Maison de l’Architecture de Franche-Comté, disponible sur demande au 2 rue de Pontarlier 25000 Besançon et dans les lieux culturels de la ville ou rendez-vous sur la visite virtuelle développée par Ginko *

samedi 18 septembre – 05h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 05h00 à 23h59

1,40€ (Pass Ginko 1h)

Centre de maintenance du Tramway Hauts du Chazal 1 rue Pierre Laroque, 25000 Besançon

