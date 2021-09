Romans-sur-Isère Centre de formation AFPA Drôme, Romans-sur-Isère MÉTIERS D’ART / Centre de formation AFPA à Romans-sur-Isère Centre de formation AFPA Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

MÉTIERS D'ART / Centre de formation AFPA, 18 septembre 2021 09:00, Romans-sur-Isère

Samedi 18 septembre, 09h00, 13h00 MÉTIERS D’ART / Centre de formation AFPA à Romans-sur-Isère * CENTRE DE FORMATION AFPA DE ROMANS :

PLATEAUX DE FORMATION ET DÉMONSTRATIONS MÉTIERS VISITES SAMEDI DE 9 H À 12 H ET DE 13 H À 16 H VISITES COMMENTÉES À 9 H ET À 14H (DURÉE : 2H — 15 PERSONNES MAXI PAR GROUPE) L’AFPA de Romans vous invite à suivre des visites des ateliers, des démonstrations des gestes professionnels, une présentation des pièces réalisées, et des petits ateliers de découverte ouverts à tous. Ces ateliers sont les lieux de formations des publics, ils sont à l’identique du

monde de l’entreprise et permettent la pratique et l’apprentissage du métier. Visites commentées sur inscription uniquement — 04 75 82 30 07 — Places limitées. Avenue des Allobroges (Bus : Lignes 31 et cite 3 – Arrêt sur l’avenue de la Déportation)

https://www.afpa.fr/centre/centre-de-romans Formation maroquinerie Formation sellerie Formation cordonnerie *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 16h00

Sur inscription uniquement – Places limitées. Port du masque et passe sanitaire obligatoires.

Centre de formation AFPA Avenue des Allobroges, 26100 ROMANS SUR ISERE Romans-sur-Isère 26100 Drôme

04 75 82 30 07 https://www.afpa.fr/centre/centre-de-romans

