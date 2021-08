À la découverte du Moyen Âge ! Centre de découverte du Moyen Âge, 17 septembre 2021 10:00, Égletons.

Journée du patrimoine 2021 Centre de découverte du Moyen Âge. Gratuit 05 55 93 29 66, cdma@mairie-egletons.fr

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00

À la découverte du Moyen Âge !

Après avoir visité l’exposition « Mémoires médiévales » avec un guide, les scolaires profiteront d’ateliers sur la symbolique au Moyen Âge, et d’animations et jeux sur les plantes et les couleurs.

Exposition Mémoires Médiévales

L’exposition pluridisciplinaire, Mémoires Médiévales sera un dialogue entre l’art médiéval et l’art contemporain, un voyage où mémoire et revisite se mêlent.

Les artistes évoquent sous des formes diverses, telles que peintures, dessins, collages, sculptures et vidéos, le règne végétal, animal et minéral dans un rapport égalitaire à l’humain, sans domination.

Certaines œuvres spéculent sur l’espace et sa représentation, et remontent à cette période des débuts de la perspective pour appréhender les espaces virtuels et numériques d’aujourd’hui.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Réservation conseillée. Groupe de 10 maximum.



Centre de découverte du Moyen Âge 2 avenue d’Orluc, 19300 Égletons Égletons 19300 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 55 93 29 66 https://www.egletons.fr/cdma/

Le centre de découverte du Moyen Âge ouvre à ses visiteurs les portes du monde médiéval : vie domestique et vie monastique, luttes dynastiques et rivalités meurtrières, développement du commerce et innovations techniques (domaines de l’architecture, de l’artisanat, de l’armement, de la santé et de l’alimentation…).

La visite est un parcours sensoriel à travers l’histoire, l’art et les techniques. Une approche interactive de la vie quotidienne et de l’art sacré sur plus de 350 m2, adaptée à tous les publics.

On y trouve également un très beau jardin médiéval divisé en espaces réguliers et présentant l’herbularius (les plantes), l’hortus (le potager), le pomarius (le verger) et le jardin d’agrément.

