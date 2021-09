Audenge Centre de conservation et d'étude archéologique (CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron Audenge, Gironde Découverte du CCE (Centre de conservation et d’étude archéologique) de Certes Centre de conservation et d’étude archéologique (CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Samedi 18 septembre, 14h00 Découverte du CCE (Centre de conservation et d’étude archéologique) de Certes * Le conservateur du Service régional de l’archéologie de Nouvelle-Aquitaine (siège de Bordeaux), en charge des collections archéologiques conservées dans les dépôts et centres d’études d’Aquitaine ouvrira, lors d’une visite privée et exceptionnelle d’une heure, les coulisses du travail des archéologues.

Vous découvrirez la chaîne opératoire des mobiliers archéologiques : arrivée des objets issus des fouilles au CCE de Certes

leur étude dans le laboratoire de Certes

leur restauration

leur conservation différenciée selon les types de matériaux (céramique, pierre, bois, graines, cuir, os animaux, métal, verre…). Les publications scientifiques et la valorisation pour le public et les scolaires constituent un autre volet du travail des archéologues qui sera abordé lors de cette visite. *

Centre de conservation et d’étude archéologique (CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron 47 avenue de Certes 33 980 AUDENGE Audenge 33980 Gironde

Pôle naturel, culturel et scientifique, le domaine de Certes-et-Graveyron, dans des locaux réhabilités par le conseil départemental de la Gironde, héberge la Ligue de protection des oiseaux (LPO), le Conservatoire national botanique sud-atlantique, le centre de pré-soins des oiseaux blessés de la Ligue pour la protection des oiseaux (délégation Aquitaine), un espace culturel – La Poulinière – ainsi que l’un des Centre de conservation et d’étude archéologique (CCE) de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Priorité nationale depuis 2016, les Centres de conservation et d’étude archéologique, structures placées sous le contrôle scientifique et technique de l’État, ont pour mission d’assurer la conservation et la gestion des collections archéologiques de l’État, mais également celles propriétés de collectivités territoriales et de particuliers.

Samedi 18 septembre, 14:00 - 18:00
Centre de conservation et d'étude archéologique (CCE) au domaine de Certes-et-Graveyron
47 avenue de Certes 33 980 AUDENGE
Audenge 33980 Gironde