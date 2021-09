Marseille Centre de conservation et de ressources Mucem (CCR) Bouches-du-Rhône, Marseille Découvrez les coulisses du Mucem ! Centre de conservation et de ressources Mucem (CCR) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Découvrez les coulisses du Mucem ! Centre de conservation et de ressources Mucem (CCR), 18 septembre 2021 10:15, Marseille. Journée du patrimoine 2021 Centre de conservation et de ressources Mucem (CCR). Gratuit reservationccr@mucem.org

18 et 19 septembre Découvrez les coulisses du Mucem ! * Au Centre de conservation et de ressources (CCR de la Belle de Mai), les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir les coulisses du Mucem avec des visites exceptionnelles des réserves, tout au long de la journée (appartement témoin et grandes réserves). En parallèle des visites, l’équipe du musée vous accueillera dans la salle d’exposition et la salle de lecture.

Programme complet : https://www.mucem.org/programme/visites-des-reserves-exposition-salle-de-lecture-au-centre-de-conservation-et-de *

samedi 18 septembre – 10h15 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h15 à 18h00

*

Inscription recommandée mais pas obligatoire

Centre de conservation et de ressources Mucem (CCR) 1 Rue Clovis Hugues 13003 Marseille Marseille 13003 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location87029130.jpg 04 84 35 13 13 http://www.mucem.org

Ce grand monolithe teinté d’ocre conçu par l’architecte Corinne Vezzoni (associée à André Jollivet) renferme le trésor des collections du Mucem, soit plus d’un million d’objets. Il assure des fonctions de conservation, d’étude et de restauration des collections, mais aussi, de manière plus originale, de valorisation. Cette double responsabilité est le fondement de l’activité du CCR. Professionnels des musées, chercheurs, étudiants, ou simples curieux et amateurs peuvent ainsi avoir accès à l’intégralité des collections, consultables sur place. Un «appartement témoin» (des réserves spécialement conçues pour l’accueil de visiteurs) et une salle d’exposition constituent autant d’occasions pour le grand public de faire l’expérience du Mucem, côté «coulisses».

Crédits : © Julie Cohen – Mucem Gratuit Mucem – Corinne Vezzoni

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Centre de conservation et de ressources Mucem (CCR) Adresse 1 Rue Clovis Hugues 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Centre de conservation et de ressources Mucem (CCR) Marseille