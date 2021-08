Port-de-Bouc Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger Bouches-du-Rhône, Port-de-Bouc Exposition De l’abîme aux cimes, patrimoine et art contemporain Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Exposition De l'abîme aux cimes, patrimoine et art contemporain Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger, 17 septembre 2021 18:30, Port-de-Bouc

17 – 19 septembre Exposition De l’abîme aux cimes, patrimoine et art contemporain * Exposition participative Patrimoine et art contemporain Les Nouveaux Collectionneurs de Port de Bouc Les bénévoles du dispositif « Les Nouveaux Collectionneurs », accompagné par le centre d’arts Fernand Léger et le service Patrimoine de la Ville, livre une nouvelle exposition De l’abîme aux cimes. Conçue à partir des collections patrimoniales de Port de Bouc mais aussi du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’artothèque Antonin Artaud de Marseille, elle est enrichie de la restitution de résidence de Nicolas Daubanes, accueilli entre avril et août 2021. L’exposition aborde la notion de résilience en regard avec l’histoire de Port de Bouc. *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 21h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger Château Saint-Gobain – 1 Avenue Général de Gaulle – 13110 PORT DE BOUC Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône

04 42 43 31 20 http://www.centrefernandleger.com

