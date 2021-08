Port-de-Bouc Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger Bouches-du-Rhône, Port-de-Bouc Visite nocturne Exposition patrimoine et art contemporain Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Vendredi 17 septembre, 20h00 Visite nocturne Exposition patrimoine et art contemporain * Visiste nocturne de l’exposition alliant art contemporain et patrimoine De l’abime aux cimes et du site historique du centre d’art contemporain, ancienne demeure des directeurs de l’usine de produits chimiques Saint Gobain Chauny et Cirey. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 21h00

Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger Château Saint-Gobain – 1 Avenue Général de Gaulle – 13110 PORT DE BOUC Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône

04 42 43 31 20 http://www.centrefernandleger.com Crédits : Julien Lamarre Gratuit

