Saint-Restitut Centre d'Art Contemporain de St-Restitut Drôme, Saint-Restitut Carte Blanche à Jérôme Delay photo-journaliste Associated Press Centre d’Art Contemporain de St-Restitut Saint-Restitut Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Restitut

Carte Blanche à Jérôme Delay photo-journaliste Associated Press Centre d’Art Contemporain de St-Restitut, 17 septembre 2021 16:30, Saint-Restitut. Journée du patrimoine 2021 Centre d’Art Contemporain de St-Restitut. Gratuit

17 – 19 septembre Carte Blanche à Jérôme Delay photo-journaliste Associated Press * À la tête de la division Afrique d’Associated Press, Jerôme Delay a couvert de nombreux conflits dans le monde entier. Cette exposition propose le témoignage intime du photographe sur son époque et son métier à travers une sélection de photographies qui ont fait les grands événements de l’histoire de ces trente dernières années. *

vendredi 17 septembre – 16h30 à 17h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

*

Masque et pass Sanitaire.

Centre d’Art Contemporain de St-Restitut 3 passage de la cure, 26130 Saint-Restitut Saint-Restitut 26130 Drôme

00 33 6 23 66 96 45 http://cacstrestitut.wordpress.com

Le Centre d’Art Contemporain de Saint-Restitut est ouvert toute l’année, il accueille et organise des expositions d’art contemporain avec un intérêt particulier pour le dessin, mais aussi la sculpture, la peinture et les médiums de la création contemporaine. À l’automne une exposition est chaque année plus spécialement dédiée au photojournalisme.

Crédits : ® Jerome Delay/AP Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Restitut Autres Lieu Centre d'Art Contemporain de St-Restitut Adresse 3 passage de la cure, 26130 Saint-Restitut Ville Saint-Restitut Age maximum 99 lieuville Centre d'Art Contemporain de St-Restitut Saint-Restitut