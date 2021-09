Chaley Centre d'art contemporain de Lacoux Ain, Chaley Visite des expositions Redevenir autochtones et Les contrebandiers Centre d’art contemporain de Lacoux Chaley Catégories d’évènement: Ain

Chaley

Visite des expositions Redevenir autochtones et Les contrebandiers Centre d’art contemporain de Lacoux, 19 septembre 2021 14:00, Chaley. Journée du patrimoine 2021 Centre d’art contemporain de Lacoux. Tarif habituel Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 14h00 Visite des expositions Redevenir autochtones et Les contrebandiers * Venez découvrir le village de Lacoux et son ancienne Ecole-Mairie transformée en Centre d’art contemporain depuis 50 ans : exposition La façade #1 de Marine Lanier, artiste photographe et Redevenir autochtones – Marinette Cueco, Pistil Paeonia, Anna Zemánková & Suzanne Husky . commissariat Julie Crenn. Petit café associtif et jardin terrasse. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Participation libre

Centre d’art contemporain de Lacoux Place de l’ancienne école, Hameau de Lacoux, 01110 Hauteville-Lompnes, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Chaley 01110 Hauteville-Lompnes Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location26431608.jpg https://www.cacl.info/ https://www.facebook.com/CACLacoux/

Le Centre d’art contemporain de Lacoux est né de l’initiative des artistes Fred Deux et Cécile Reims. Lacoux est situé sur un promontoire rocheux surplombant les gorges de l’Albarine, il offre quelques-uns des plus beaux points de vue de la région sur les sommets du Bugey. ’exceptionnalité de son environnement participe à celle de la structure, il se dégage une «magie du lieu » à laquelle les artistes et les visiteurs sont très sensibles. L’association créée en 1971 proposa sa première exposition (Max Ernst) en 1972 dans les locaux de l’ancienne Mairie-école. En 2001 un projet architectural initié par la commune transforma définitivement le lieu en un véritable espace d’art.Les expositions s’étendent sur 200m2, répartis sur 2 niveaux (accessibles aux fauteuils roulants). Depuis 2012, un studio a été aménagé afin d’accueillir les artistes en résidence. Aujourd’hui l’ambition de l’association du CACL est de poursuivre l’élan initié par ses fondateurs et de soutenir la création contemporaine. Le comité de programmation propose des expositions monographiques (Fréderic Khodja, Mathieu Cherkit, Jean-Xavier Renaud, Karim Kal, Vidya Gastaldon, Alexandre Joly…) ou thématiques en lien avec ses réalités (économiques, territoriales, sociétales…). Nous travaillons aussi avec des commissaires extérieurs (L’équipe de la Revue Collection, Pascal Pique) ou en partenariat avec des écoles de Beaux arts.

Crédits : @ Bruno Pouille Tarif habituel © Isabelle Radtke

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Ain, Chaley Autres Lieu Centre d'art contemporain de Lacoux Adresse Place de l'ancienne école, Hameau de Lacoux, 01110 Hauteville-Lompnes, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Chaley Age maximum 99 lieuville Centre d'art contemporain de Lacoux Chaley