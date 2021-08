Saint-Pierre-de-Varengeville Centre d'art contemporain de la Matmut Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime Visite libre du parc Centre d’art contemporain de la Matmut Saint-Pierre-de-Varengeville Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Varengeville

Seine-Maritime

Visite libre du parc Centre d’art contemporain de la Matmut, 17 septembre 2021 08:00, Saint-Pierre-de-Varengeville. Journée du patrimoine 2021 Centre d’art contemporain de la Matmut. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre Visite libre du parc * Matmut pour les arts a pour objectif de contribuer à rendre l’art et la culture accessible à tous ! Ainsi, le Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis est heureux de proposer des visites libres du parc.

Pour les publics spécifiques, un guide d’accessibilité permet de préparer la visite et l’accessibilité de chaque type de public, jardin par jardin, oeuvre par oeuvre : Page “Préparer une visite” https://www.matmutpourlesarts.fr/assets/theme/site/doc/guide-accessibilite-2020-10-21-20f2ecfd4f.pdf *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 19h00

*

Centre d’art contemporain de la Matmut 425 rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime

0235056173 http://www.matmutpourlesarts.fr Crédits : © Arnaud Bertereau, agence Mona 2019 Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime Autres Lieu Centre d'art contemporain de la Matmut Adresse 425 rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville Ville Saint-Pierre-de-Varengeville Age maximum 99 lieuville Centre d'art contemporain de la Matmut Saint-Pierre-de-Varengeville